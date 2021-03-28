شكرا لقرائتكم خبر عن ستيفاني الفرنسية أول امرأة تدير مباراة بتصفيات كأس العالم للرجال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حققت الفرنسية ستيفاني فرابار انجازا جديدا أمس السبت عندما أصبحت أول امرأة تتولى إدارة مباراة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم للرجال والتي جمعت بين منتخبي هولندا ولاتفيا في أمستردام وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وأحرز ستيفن برخيس ولوك دي يونج هدفي هولندا التي أهدرت عددا كبيرا من الفرص على مدار الشوطين ليعوض المنتخب الهولندي خسارته المفاجئة في مباراته الأولى 4-2 أمام تركيا.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي أصبحت فرابار أول سيدة تتولي إدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال والتي فاز فيها يوفنتوس بطل إيطاليا على دينامو كييف الأوكراني 3 - صفر في دور المجموعات في مدينة تورينو الإيطالية.

كما تولت فرابار إدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية بين ليفربول وتشيلسي في 2019 كما أدارت المباراة النهائية لكأس العالم للكرة النسائية بين منتخبي هولندا والولايات المتحدة في نفس العام.

ستيفاني فرابار