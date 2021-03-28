شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك السابق ينتقد أحمد مجاهد.. ويتمنى عودة الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، عن تمنياته بعودة عمرو الجنايني مجدداً لرئاسة اتحاد الكرة المصري، مستنكراً أداء أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المكلفة حالياً بإدارة شؤون الجبلاية.

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ياليت الجنايني يعود يوما لأخبره عما يفعله مجاهد».

تغريدة ممدوح عباس

وكان الجنايني قد رحل عن رئاسة اللجنة الخماسية التي كُلفت من «فيفا» لإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري عقب استقالة مجلس هاني أبوريدة، وتولى أحمد مجاهد رئاسة اللجنة الثلاثية بشكل مؤقت لحين عقد انتخابات.

وعلى جانب آخر يستعد منتخب مصر الأول لخوض منافسات الجولة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، امام نظيره جزر القمر بالقاهرة مساء غدٍ الاثنين.

وتأهل منتخب مصر إلى النهائيات بالكاميرون بعدما تعادل أمام نظيره الكيني الخميس الماضي ورفع رصيده للنقطة التاسعة.