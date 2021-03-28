شكرا لقرائتكم خبر عن جزر القمر يفقد نجميه قبل مباراة منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منتخب جزر القمر غياب اثنين من أبرز عناصره عن مواجهة نظيره المصري في تصفيات أمم أفريقيا.

ويستضيف منتخب مصر الأول نظيره جزر القمر، مساء غدٍ الاثنين، بملعب القاهرة، بمنافسات الجولة السادسة والأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

ويفقد جزر القمر اللاعب يون زهاري، الحترف في صفوف باو الفرنسي بسبب الإصابة، كذلك ألفاردو بن محمد لعودته لصفوف فريقه رد ستار الصربي عقب ضمان تأهل منتخب بلاده للكان.

وتأهل منتخب جزر القمر لنهائيات أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد التعادل مع توجو في الجولة الماضية من التصفيات، كما حجز منتخب مصر مقعده المفضل في الكان للمرة 25 في تاريخه إثر التعادل خارج الديار أمام نظيره الكيني.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر.