شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة ينشر صورة مع طارق حامد من معسكر منتخب مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر محمد مجدي قفشة، نجم وصانع ألعاب النادي الأهلي ومنتخب مصر صورته رفقة طارق حامد، نجم خط وسط الزمالك، خلال تواجد الثنائي في معسكر أحفاد الفراعنة قبل مباراة جزر القمر.

ويستضيف منتخب مصر الأول نظيره جزر القمر، مساء غدٍ الاثنين، بمنافسات الجولة الختامية من تصفيات أمم أفريقيا 2022.

وتأهل منتخب مصر رفقة نظيره جزر القمر إلى النهائيات المقرر إقامتها في الكاميرون، ويبقى لقاء الغد لتحديد المركزين الأول والثاني.

وحرص قفشة على نشر صورته رفقة طارق حامد عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور انستجرام، مرفقاً إياها بشعار القلب.

وكان قفشة قد سجل هدف منتخب مصر الوحيد في تعادل الفراعنة أمام كينيا بنيروبي الخميس الماضي في الجولة قبل الأخيرة من عمر تصفيات أمم أفريقيا.

أفشة وطارق حامد