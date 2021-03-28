شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جزر القمر: سألعب ضد محمد صلاح الذي أشاهده في التليفزيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصريح مثير أدلى به سعيد بكاري، لاعب منتخب جزر القمر، قبل مباراته أمام مصر، بمنافسات الجولة الأخيرة من عمر التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2022.

ويستضيف منتخب مصر الأول نظيره جزر القمر مساء غدٍ الإثنين بملعب القاهرة، بعد تأهل المنتخبين رسمياً لكأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون العام المقبل.

وقال بكاري خلال تصريحات تليفزيونية: «سعيد للغاية بمواجهة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي الذي أشاهده في التليفزيون».

وتابع: «أشاهد وأتابع محمد صلاح عبر التلفاز ولكن بات منافسي وسألعب ضده وهذا يجعلني أشعر بالسعادة وسأواجهه بكل قوة».

وكان منتخب جزر القمر قد حقق إنجازاً بتأهله لكأس أمم أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.