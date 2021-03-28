حمدو الهوني يقترب بشدة من الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مسئولو النادي الأهلي نجحوا في إنهاء الاتفاق مع الليبي حمدو الهوني، مهاجم وجناح فريق الترجي التونسي، من أجل ضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الجاري.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن مسئولي القلعة الحمراء اتفقوا مع اللاعب على كافة تفاصيل التعاقد، بعدما رحب الهوني بارتداء قميص النادي الأهلي بداية الموسم المقبل.

ومن المنتظر أن يقوم مسئولو النادي الأهلي بالتفاوض مع إدارة نادي الترجي التونسي من أجل الحصول على خدمات اللاعب بشكل رسمي بداية الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدير الفني للفريق الأول بالأهلي، الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، منح الضوء الأخضر للتعاقد مع الهوني في بداية الموسم المقبل، وذلك بعد اطلاعه على بعض الاسطوانات المدمجة «سيديهات» للاعب الليبي، من أجل دعم خط هجوم الفريق.

وكان حمدو الهوني قد جدد عقده مع الترجي التونسي في الفترة الماضية، حيث وضع النادي التونسي 3.5 مليون دولار كقيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب من أجل منعه من الرحيل عن صفوف الفريق خاصة بعد تألقه في الفترة الماضية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مسئولو الأهلي سيقدمون عرضاً لنادي الترجي التونسي بقيمة 2 مليون دولار من أجل الحصول على خدمات الهوني.

يشار إلى أن لاعب الترجي التونسي تألق في مباراتيّ الزمالك بالجولتين الثالثة والرابعة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان اللاعب مصدر إزعاج للفريق الأبيض وتسبب في تشكيل خطورة كبيرة من الجبهة اليسرى للفريق الأبيض.

وصنع الهوني، هدفا في المباراة الأولى، وسجل هدف الفوز للفريق التونسي بمباراة الجولة الرابعة التي حصد بها الترجي 3 نقاط، ووصل للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة.