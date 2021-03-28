الدوري الأميركي للمحترفين: يوتا يواصل تألقه بقيادة ميتشل

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لوس انجليس: قاد دونوفان ميتشل فريقه يوتا جاز لمواصلة تألقه هذا الموسم والفوز على ضيفه ممفيس غريزليز 126 110 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتألق ميتشل بتسجيله 35 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة، ليلعب الدور الأساسي في الفوز التاسع عشر توالياً لجاز على أرضه والرابع والثلاثين في 45 مباراة خاضها هذا الموسم، معززاً صدارته للمنطقة الغربية والترتيب العام.

ونجح ميتشل في 12 من محاولاته الـ17 ولعب دوراً في التسجيل أو التمرير في قرابة نصف السلات الـ46 التي سجلها فريقه، وذلك بمساعدة فعالة من جوردن كلاركسون الذي سجل 28 نقطة، وأضاف الفرنسي رودي غوبير 16 مع 14 متابعة والأسترالي جو إينغلس 15 مع سبع تمريرات حاسمة.

وقال ميتشل الذي تولى مهمة صانع الألعاب بغياب مايك كونلي المصاب، إن "الأمر الأهم أن تكون مندفعاً. مع افتقادنا للاعب (كونلي)، كان يتوجب على الجميع الارتقاء بمستواه وأنا فعلت ذلك من خلال التسجيل".

وتألق جاز بشكل خاص من خارج القوس بعدما نجح في 19 ثلاثية، مع نسبة نجاح إجمالية في 50 بالمئة من محاولاته.

ونجح ميتشل في محاولاته الخمس الأولى في اللقاء ليمنح فريقه الدفع اللازم في وقت مبكر والتقدم 23 13 مع انتصاف الربع الأول.

وفي موازاة تألق جاز في الربع الأول ونجاحه في 57 بالمئة من محاولته، عانى غريزليز ونجح في 28 بالمئة فقط من محاولاته.

وبعدما سجل براندون كلارك سلة للضيوف قلص بها النتيجة الى 19 28، رد كلاركسون بسلتين على التوالي ممهداً الطريق لفريقه لدك سلة غريزليز بـ11 نقطة متتالية من دون رد، لتصبح النتيجة 39 19 في نهاية الربع.

"لم يكن لدينا أي رد أمامه"

ولم يستسلم غريزليز وقلص الفارق في بداية الربع الثاني الى تسع نقاط 36 45 إثر ثلاثية من ديلون بروكس، لكن ميتشل استلم زمام المبادرة مجدداً بتسجيله ثلاث سلات متتالية وتمريره ثلاث كرات حاسمة سجل منها كلاركسون ثلاث ثلاثيات في سلسلة من 18 نقطة لصاحب الأرض مقابل 6 فقط للضيوف، ما سمح للمتصدر في التقدم 63 42 مع الوصول الى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

وأقر مدرب غريزليز تايلور جنكينز أنه كان من الصعب إيقاف المد الهجومي لجاز، مضيفاً "ميتشل لعب بشكل رائع ولم يكن لدينا أي رد أمامه".

ووصل ميتشل الى 28 نقطة قبل نهاية الشوط الأول بعدما نجح في 10 من محاولاته الـ12، محققاً رقماً قياسياً شخصياً من حيث عدد النقاط في الشوط الأول.

وقدم كلاركسون أداء رائعاً أيضاً خلال النصف الأول من اللقاء بتسجيله 20 نقطة بعدما نجح في 8 من محاولاته الـ11.

وواصل جاز البناء على التفوق الذي حققه في الشوط الأول حتى وصل الفارق بينه وبين ضيفه الى 30 نقطة 90 60 في الربع الثالث إثر 16 نقطة متتالية مقابل اثنتين فقط لغريزليز الذي كان الليتواني يوناس فالانسيوناس (13 نقطة مع 11 متابعة) وكايل أندرسون (16 نقطة) أفضل لاعبيه من دون أن يكون ذلك كافياً لتجنيبه خسارة ثانية على أرض يوتا والثانية والعشرين بالمجمل في 43 مباراة.

ريفرز يخسر مواجهته الأولى مع كليبرز

وسقط المدرب دوك ريفرز في مواجهته الأولى مع فريقه السابق لوس أنجليس كليبرز الذي تغلب على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية 122 112.

وقاد ريفرز كليبرز لسبعة مواسم ووصل معه الى الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" في ستة من هذه المواسم، لكن الأخير تخلى عنه في أيلول/سبتمبر بعد الخسارة أمام دنفر ناغتس في الدور الثاني من "بلاي أوف" الموسم الماضي، فحط الرحال في سيكسرز بعد أسبوع فقط على إقالته.

ويدين كليبرز بفوزه الخامس توالياً والسادس في آخر سبع مباريات الى كواهي لينارد وتيرانس مان، إذ سجل الأول 28 نقطة والثاني 23.

وبعدما غاب عن مباراة الخميس ضد سان أنتونيو سبيرز بسبب إصابة في قدمه اليمني، لم يظهر لينارد الأحد أي تأثر بهذه الإصابة إذ سجل 19 نقطة في الشوط الأول، بينها 12 في الربع الثاني الذي تألق خلاله مان أيضاً بتسجيله 11 نقطة.

كما لعب بول جورج دوراً أساسياً في الفوز الـ31 لكليبرز في 47 مباراة، بتسجيله 24 نقطة، فيما برز توبياس هاريس في صفوف سيكسرز بتسجيله 29 نقطة من دون أن يكون ذلك كافياً لمنح فريقه انتصاره السابع توالياً خارج ملعبه والثالث والثلاثين هذا الموسم.

باكس يسقط بغياب يانيس

وقاد الثنائي أليك بوركس وآر دجاي باريت فريقهما نيويورك نيكس للفوز على مضيفه ميلووكي باكس 102 92، بعدما سجل كل منهما 21 نقطة في لقاء افتقد خلاله صاحب الأرض لجهود نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وثلاثة أساسيين آخرين بسبب الإصابة.

وغاب يانيس بسبب إصابة في ركبته اليسرى، فحاول شقيقه ثاناسيس سد الفراغ لكن نقاطه الـ23 وحتى المساعدة التي قدمها له جوردان نوورا (21)، لم تكن كافية لتجنيب باكس هزيمة ثانية تواليا بعد سلسلة من 8 انتصارات.

ولم يسلم نيكس بدوره من الإصابات التي طالت لاعب ارتكازه ميتشل روبنسون بعد تعرضه لكسر في قدمه اليمنى خلال الربع الأول وسيتم تقييم وضعه حين يعود الفريق الى نيويورك الأحد.

وكان مدرب باكس مايك بودنهولتزر راضياً عما شاهده من لاعبيه رغم هزيمته الـ16 في 45 مباراة، لاسيما أنه افتقد أيضا كريس ميدليتون وجرو هوليداي ودونتي ديفينتشنزو للإصابة، إضافة الى البديل المتألق بوبي بورتيس الذي غاب للمباراة الثانية توالياً بسبب بروتوكولات فيروس كورونا.

ويزاردز يفوز لكنه يخسر برادلي بيل

وقال بودنهولتزر "أعتقد أن روحهم التنافسية وتعاضدهم كانا جيدين حقاً. عملنا دفاعياً، ووجدنا السبل لإنجاز الأمور هجومياً. هناك الكثير من الإيجابيات".

وتابع "من المؤكد كنا نفضل الفوز لكن الطريقة التي قاتلنا بها، هذا ما نريد أن نكون عليه".

وحقق راسل وستبروك الـ"تريبل دابل" الخامس عشر له هذا الموسم بتسجيله 19 نقطة مع 19 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقود واشنطن ويزاردز للفوز على ديترويت بيستونز 106 92 في لقاء وصل الفارق خلاله بين الفريقين حتى 30 نقطة.