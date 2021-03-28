بواليا يلحق ببعثة الأهلي فى السودان.. وديانج يرافق الفريق من القاهرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يلحق ببعثة الأهلي فى السودان.. وديانج يرافق الفريق من القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق سيلحق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده الذي يأتي في إطار خوض مباريات تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون2021.
وأضاف عبد الحفيظ، أن المالي أليو ديانج، لاعب الفريق والمتواجد حاليا مع منتخب بلاده أيضا، سينضم إلى تدريبات الفريق بالقاهرة عقب انتهاء مشاركته بمعسكر مالي، على أن يرافق البعثة من القاهرة إلى السودان، لخوض مواجهة المريخ السوداني المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يواصل الأهلي تدريباته صباح غدٍ على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد لمواجهة المريخ، بعدما حدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان لخوض المباراة.