شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى المغرب الخميس المقبل لمواجهة الرجاء فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأوروجويانى أروابارينا، على السفر إلى المغرب الخميس المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى، فى المباراة المقرر لها السادسة مساء الأحد المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفضل الجهاز الفنى لبيراميدز السفر إلى المغرب قبل موعد المباراة بيومين، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد، فضلاً عن تأقلم اللاعبين مع الأجواء وعدم الاكتفاء بخوض المران الرئيسى على ملعب المباراة يوم السبت فقط.

ومن المنتظر أن يخوض بيراميدز تدريباته الجماعية الخميس بشكل طبيعى على ملعب الدفاع الجوى، وبعد انتهاء المران يتجمع اللاعبون فى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة والتوجه إلى المغرب.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.

ويعود اليوم، الأحد، فريق بيراميدز لتدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، حيث منح أروابارينا الفريق راحة لمدة يومى الجمعة والسبت، في إطار خطة إراحة اللاعبين في ظل ضغط المباريات الذى شهده الفريق في الفترة الماضية وكذلك الفترة المقبلة.