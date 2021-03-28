شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى ينضم للزمالك قبل السفر إلى الجزائر الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لصفوف فريقه بعد انتهاء مشواره مع منتخب بلاده فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، وذلك استعدادًا للسفر إلى الجزائر لمواجهة فريق المولودية.

ومن المنتظر أن ينضم فرجانى ساسى لصفوف الزمالك أحد يومى الثلاثاء أو الأربعاء، لاسيما أن منتخب تونس سيخوض مباراته أمام غينيا الاستوائية فى الثالثة عصر اليوم، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، فى الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، بعدها ينتهى دور اللاعب مع منتخب بلاده ويصبح جاهزًا للعودة إلى الزمالك.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على السفر إلى الجزائر على متن طائرة خاصة الخميس المقبل، على أن يخوض الفريق مرانه الوحيد فى الجزائر على ملعب المباراة الرئيسى الجمعة.

فرجاني ساسي لم يشارك مع منتخب تونس فى مواجهة ليبيا الخميس الماضى على ملعب "شهداء بنينا" ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة من دور المجموعات فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتى انتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 5 / 2.