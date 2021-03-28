شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حمدو الهوني الصفقة المنتظرة فى الأهلى مع الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الليبى حمدو الهونى لاعب فريق الترجى التونسى دائرة المرشحين للانضمام للنادى الأهلى، خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انباء رحيل محمود كهربا مع نهاية الموسم الجارى عن القلعة الحمراء.

وتألق حمدو الهونى مع فريقه، في ظل المهارات التي يتميز بها، والتألق اللافت الذى جعله ضمن المرشحين بقوة لارتداء قميص الأهلى، وما زاد التكهنات هو رفضه اللعب لفريق بيراميدز ، الذى كشف عن رغبته في ضم اللاعب التونسى .

شهد الموسم الجارى مشاركة حمدى الهونى مع فريق الترجى التونسى في 14 مباراة، مقسمة إلى 9 مواجهات في بطولة الدورى التونسى للمحترفين، و 5 مواجهات في دورى أبطال أفريقيا.

واستطاع الهوني أن يسحل 3 أهداف لفريقه، منها هدفين في دورى المحترفين، وهدف في البطولة الأفريقية ، بينما صنع هدفان لفريقه.

وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات مع وكيل أعمال اللاعب للاستفسار عن عقد نجم الترجي التونسي ووجدوا أن العقد مُستمر لمدة 3 مواسم مقبلة كما أن عقده يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 2 ميلون يورو.

ويرغب الأهلي في حسم صفقة النجم الليبي بناءً على طلب موسيماني الذي تابع اللاعب في أكثر من مباراة الفترة الماضية بدوري أبطال أفريقيا.