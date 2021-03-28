شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق وخالد بيبو يغادران إلى الإمارات لاختيار قميص الأهلي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه صباح اليوم، الأحد، أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، وخالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، إلى دبي لاختيار القميص الجديد للفريق الأحمر، ونشر أمير توفيق صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال وجود الثنائي على متن الطائرة المتجهة إلى دبي.



أمير توفيق وخالد بيبو



بيبو وأمير توفيق

واعتذر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن عدم السفر إلى دبي بسبب ارتباطه بالسفر إلى السودان الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة المريخ السبت المقبل فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد الرابعة عصر الأربعاء المقبل موعداً للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني. ويطير الأهلي إلى السودان استعدادا لمواجهة المريخ السوداني فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا،، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، والتي جاءت عقب خوض مباراة ودية أمس الأول أمام فريق الشباب بالنادي.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للأهلي، على عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد العودة من رحلة السودان، عقب مواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة الخرطوم، بعد انتهاء العقوبة الموقعة على اللاعب.

وسبق وقرر الجهاز الفني للأهلي تغريم محمود كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر بعد تصرفه غير اللائق تجاه بيتسو موسيماني المدير الفني داخل غرفة ملابس اللاعبين، بعد مباراة فريقه ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري.