شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فريال أشرف وسارة عاصم من تركيا بعد الشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت لاعبتى منتخب الكاراتيه، سارة عاصم، وفريال أشرف، إلى القاهرة قادمتين من تركيا، بعد تاكد شفاؤهما من فيروس كورونا، خلال مشاركتهم فى منافسات الدورى العالمى الذى حقق خلاله المنتخب 6 ميداليات متنوعة.

وبعد انتهاء البطولة، وقبل العودة إلى مصر، خضع لاعبى المنتخب إلى مسحة كورونا، وثبتت إيجابية عينة كل من فريال أشرف وسارة عاصم، وياسمين حمدى، وعبد الرحمن حاتم، ورافقهم فى اسطنبول أحمد الصاوى طبيب المنتخب.

وعادت خلال الاسبوع الماضى ياسمين حمدى، وعبد الرحمن حاتم، بعد أن جاؤت المسحة الخاصة بهما سلبية، والتأكد من سلامتهم، فتقرر عودتهم إلى القاهرة وهو ما تم بالفعل.

كما خضعت فريال أشرف، وسارة عاصم الى مسحة جاءت سلبية، لتعودا إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية.

وحقق منتخب الكاراتيه فى بطولة الدورى العالمى 6 ميداليات متنوعة، ميدالية ذهبية عن طريق على الصاوى، وفضية عن طريق فريال أشرف، بينما البرونزيات عن طريق ريم سلامة، ومحمد رمضان، ومنتخبى الرجال والسيدات كاتا.



فريال اشرف و سارةعاصم و طبيب المنتخب



سارة عاصم فى المطار