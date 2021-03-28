شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: قلت لابنى "حط قطن فى ودنك".. وأقبل أى منصب بالزمالك دون شروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن منصور، نجم الزمالك السابق، عن نصيحته لنجله أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز ومنتخب مصر لمواجهة الانتقادات اللاذعة، وقال أيمن منصور فى مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "سهل جدا نغلط فى الناس ونأذيهم بكلامنا، بس أنا نصحت أحمد وقولتله امشى زى القطر كلنا اتشتمنا وده عادى بس كنا بنرد فى الملعب".

وأضاف أيمن منصور، "مشكلة أحمد أن منتخب مصر كله كان وحش فى مباراة كينيا، مكنش يوم الفريق كله وعشان كده الانتقادات زادت، بس قولت لأحمد حط قطن فى ودنك متسمعش إلا الانتقادات الإيجابية إنما السلبية ملهاش لازمة يترد عليها فى الملعب، أنا مثلا شتمونى عشان مكنتش بجيب أجوال فى عشرة ماتشات وربنا كرمنى بعدها وجبت جول فى الأهلى".

وتابع أيمن منصور، "قلت لأحمد لازم يسمع كلام مدربيه فى بيراميدز والمنتخب خاصة أنه شاب واعد والإشادة هتيجى هتيجى ".

وعن الزمالك قال أيمن منصور، "لو عرض علي أى منصب فى الزمالك هوافق طبعاً ودون أى شروط لأن ده النادى اللى عرقنا وتعبنا فيه ومش لازم مناصب عشان نقف بجانب النادى صاحب الفضل علينا، وبإذن الله كبوة وهتعدى".

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مرانه الأخير اليوم الأحد على استاد بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة، استعدادا لمباراة الغد أمام جزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويقام مران الفراعنة اليوم فى السادسة مساء، وهو نفس موعد مران منتخب جزر القمر لذا قرر الجهاز الفنى للفراعنة نقل المران إلى بتروسبورت.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.