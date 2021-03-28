شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. محمد صلاح وتريزيجيه آخر انسجام فى فندق المنتخب قبل مواجهة جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدولى المصرى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، خلال تواجده داخل معسكر الفراعنة استعداداً لمباراة جزر القمر المقرر إقامتها غداً فى ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022 بالكاميرون، حيث ضمن المنتخب الوطني التأهل رسمياً إلى البطولة بعد تعادله في المباراة الماضية مع كينيا بهدف لمثله.

وظهر محمد صلاح فى الصورة بصحبة محمود حسن تريزيجية نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، فى فندق إقامة المنتخب قبل خوض المران الأخير المقرر إقامته اليوم.