شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية غداً قبل رحلة السودان لمواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الفريق يجرى مسحة طبية غدا، الاثنين، استعدادا لرحلة السفر إلى السودان لخوض مواجهة المريخ السوداني، وحدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان لخوض مباراة المريخ يوم 3 أبريل المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يواصل صباح غد، الاثنين، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بطل السودان القادمة.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للأهلي على عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد العودة من رحلة السودان، عقب مواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة الخرطوم، بعد انتهاء العقوبة الموقعة على اللاعب.

وسبق وقرر الجهاز الفني للأهلي تغريم محمود كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر بعد تصرفه غير اللائق تجاه بيتسو موسيماني المدير الفني داخل غرفة ملابس اللاعبين، بعد مباراة فريقه ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري.

ويواصل محمود كهربا تدريباته المنفردة في صالة الجيم وتحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالقلعة الحمراء، انتظارا للعفو عنه من قبل موسيماني، بعدما أبدى اللاعب مرونة في تقبل العقوبة والالتزام بقرار الجهاز الفني.