شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى السودان عصر الأربعاء لمواجهة المريخ فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني حدد الرابعة عصر الأربعاء المقبل موعداً للسفر إلى السودان لمواجهة المريخ السوداني. ويطير الأهلي إلى السودان استعدادا لمواجهة المريخ السوداني فى المباراة المقرر لها السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا،، ويترأس البعثة خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.

وعاد الأهلي إلى تدريباته اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، والتي جاءت عقب خوض مباراة ودية أمس الأول أمام فريق الشباب بالنادي.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للأهلي، على عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد العودة من رحلة السودان، عقب مواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي ستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة الخرطوم، بعد انتهاء العقوبة الموقعة على اللاعب.

وسبق وقرر الجهاز الفني للأهلي تغريم محمود كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر بعد تصرفه غير اللائق تجاه بيتسو موسيماني المدير الفني داخل غرفة ملابس اللاعبين، بعد مباراة فريقه ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري.

ويواصل محمود كهربا تدريباته المنفردة في صالة الجيم وتحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالقلعة الحمراء، انتظارا للعفو عنه من قبل موسيماني، بعدما أبدى اللاعب مرونة في تقبل العقوبة والالتزام بقرار الجهاز الفني.