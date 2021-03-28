الزمالك ينتظر عودة فرجاني ساسي للمشاركة مع تونس أمام غينيا الإستوائية

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القاهرة - سامية سيد - ينتظر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مشاركة الدولى التونسى فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مع منتخب بلاده فى مواجهة منتخب غينيا الإستوائية فى المباراة التى ستجمعهما فى الثالثة عصر اليوم، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة العاشرة في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية برصيد 13 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غينيا الاستوائية صاحب المركز الثاني.

فرجاني ساسي لم يشارك مع منتخب تونس فى مواجهة ليبا بالمباراة التى جمعتهما الخميس الماضى، على ملعب "شهداء بنينا" ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة للمجموعة العاشرة من دور المجموعات فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، والتى انتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 5 / 2.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من مؤيد اللافي هدفين لليبيا في الدقيقتين 21، 54، ولفريق تونس كل من الياس السخيري 39، محمد دراغر 51، أنيس بن سليمان، 84، وسيف الدين الجزيري هدفين 48، و90.

ولم يشارك فرجاني ساسي فى مواجهة ليبيا بسبب الإيقاف، وحصوله على 3 انذارات سابقة، ليصبح أمام اللاعب فرصة المشاركة فى مباراة اليوم أمام غينيا الإستوائية، وهو ما ينتظره الجهاز الفنى للزمالك من أجل متابعة اللاعب والوقوف على مستواه الفنى والبدنى لتحديد موقفه من مواجهة مولودية الجزائر فى المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل بدورى أبطال أفريقيا.

ويرغب الجهاز الفنى للزمالك بقيادة كارتيرون فى الوقوف على مستوى جميع المحترفين مع منتخبات بلادهم، خاصة أن ضيق الوقت لن يسمح له بمتابعتهم فى التدريبات بشكل جيد قبل لقاء المولودية.