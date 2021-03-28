شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب جالاتا سراي السابق يكشف كواليس العودة للزمالك رغم عروض الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حمدى علاء، لاعب شباب الزمالك حالياً وجالاتا سراى التركى سابقاً، عن كواليس رحلته مع كرة القدم حتى احترافه فى الدورى التركى ثم العودة إلى مصر مجدداً عبر بوابة الزمالك، وقال حمدى علاء فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، بدأت فى المصرية للاتصالات ثم انتقلت للزمالك لمدة سنتين على أمل أن ينهوا ارتباطى بالمصرية لاتصالات، ولكن النادى طلب مليون جنيه، والزمالك رفض دفع أكثر من 250 ألفا، وبعدها بقيت سنتين أخريين بالزمالك ولكن لم يحسم الأمر ثم تواصلت مع أحد الوكلاء فى تركيا والتحقت بجالاتا سراي.

وأضاف علاء، قبل الانضمام لجالاتا سراى قضيت 4 أشهر فى تركيا تدربت فى إحدى الأكاديميات ثم التحقت بجالاتا سراي، وشاركت فى مباراة ودية وقدمت لقاءً جيداً وبعدها وقعت عقداً وحققت معهم بطولة الدورى مع 19 و 21 سنة، ولعبت أساسي، وحصدت بطولة السوبر.

وتابع، عدت إلى مصر بعد إلغاء الفريق الذى كنت ألعب معه بالناشئين، على أمل انتهاء المشاكل مع المصرية للاتصالات والالتحاق بالزمالك، وتحدثت مع طارق يحيى ومدحت عبد الهادى وبدر حامد وجميعهم رحبوا بى وجلست معهم ووقعت عقد وأشارك منذ شهر ديسمبر الماضى مع الزمالك.

وعن مركزه فى الملعب قال علاء، ألعب فى مركز صانع الألعاب ووسط الملعب المهاجم مكان فرجانى ساسي، هو لاعب كبير ودولى وأتعلم منه الكثير وأحضر التدريبات لأتابعه، وحصلت على وعد بالتصعيد وأسعى للتواجد فى الفترة المقبلة مع الفريق الأول.

وأضاف علاء، ما أتمناه حالياً هو التواجد فى الفريق الأول، لو لم يحدث ذلك سأفكر فى العودة إلى تركيا، وتجربة مصطفى محمد مميزة جداً، وهو لعب فى طنطا وعدة أندية وعاد للزمالك وطموحه لا يقف عند حد معين.

واختتم علاء قائلا، "عندما كنت فى تركيا كان هناك تواصل معى من المنتخب وتواصلت مع وائل رياض هاتفياً، وأرسلوا لطلبى ولكن النادى لم يوافق وقتها، لأن الدعوة لم تكن رسمية".