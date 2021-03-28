شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحدد الخميس موعدًا للسفر إلى الجزائر لمواجهة المولودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، الخميس المقبل موعدًا لسفر بعثة الفريق إلى الجزائر، فى إطار الاستعداد لمواجهة فريق المولودية بدورى أبطال أفريقيا.

وفضل الجهاز الفنى للزمالك عدم السفر مبكرًا إلى الجزائر، حيث كان يدرس كارتيرون ومعاونوه السفر الثلاثاء أو الأربعاء، حتى يحصل اللاعبون على فترة أكثر للتأقلم مع الأجواء، قبل أن يتم الاستقرار على السفر الخميس على متن الطائرة الخاصة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة صباح الخميس قبل التوجه إلى الجزائر، على أن يخوض الفريق تدريبه الرئيسى على ملعب مواجهة المولودية الجمعة فى موعد المباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر لها السبت المقبل في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

الفارس الأبيض يدخل مباراة المولودية وهو يتسلح بتاريخ مميز من المواجهات البيضاء مع الفرق الجزائرية، حتى وإن كانت هذه المواجهة هى الثانية له مع المولودية الجزائري بعد مواجهة الجولة الأولي.

وعلى مدار تاريخ الزمالك الأفريقي واجه الفرق الجزائرية في 10 مواجهات إلى جانب مواجهة الجولة الأولي من دوري المجموعات هذا الموسم، ليكون إجمالي المواجهات حتى الآن 11 مواجهة، نجح الزمالك في الفوز في ثلاث مواجهات وخسارة مواجهتين والتعادل في 6 مباريات، وسجل الزمالك 14 هدفا، بينما سجلت الفرق الجزائرية 9 أهداف.

وبخلاف المولودية فإن الزمالك واجه خمسة فرق أخرى من الجزائر، وهي: جيت تيزي اوزو ونصر حسين داي واتحاد العاصمة ومولودية وهران ومولودية بجاية.