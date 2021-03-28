شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يشارك فى تدريبات الأهلي الجماعية استعدادا لمواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، أن أيمن أشرف الظهير الأيسر للفريق انتظم فى مران الفريق صباح اليوم الأحد، وشارك اللاعب اليوم فى تدريبات الكرة استعدادا لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأهلى عاد اليوم لخوض تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس، السبت، فى إطار البرنامج الموضوع للاعبين خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية.

واستأنف فريق النادى الأهلي تدريباته منذ قليل فى إطار الاستعداد لمباراة المريخ السودانى ببطولة دورى أبطال أفريقيا وذلك بعد الراحة اتى حصل عليها لمدة 24 ساعة أمس.

ويسافر الأهلى يوم 31 مارس الجارى إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 3 أبريل المقبل فى الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق الأول بالأهلى مباراة ودية الخميس الماضى، مع فريق الشباب بالنادي انتهت بفوز الفريق الأول بأربعة أهداف لهدف.

ويخوض الأهلى التدريبات الحالية بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع المنتخبين الأول والأولمبى بجانب تواجد بواليا وديانج مع منتخبى الكونغو ومالى بسبب الأجندة الدولية.

كما يتواحد على معلول فى تونس حيث يخضع هناك لبرنامج تأهيلى للتعافى من إصابة العضلة الخفية التى تعرض له منذ فترة.

ويخوض فريق الأهلى تدريباته اليومية على ملعب التتش فى العاشرة صباحاً حتى موعد السفر للسودان، ويترأس البعثة هناك خالد الدرندلى أمين صندوق النادي.