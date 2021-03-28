شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى يدفع بالننى والسولية فى تشكيل المنتخب الأساسى أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، على الدفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام جزر القمر غدا الاثنين فى ختام تصفيات أمم أفريقيا 2022.

ويجرى حسام البدرى بعض التغييرات على تشكيل الفراعنة فى مباراة الغد، بهدف علاج الأخطاء التى ظهرت فى مباراة كينيا الخميس الماضى، وفى نفس الوقت لتحقيق الفوز بهدف تصدر المجموعة والوصول للنقطة رقم 12.

وضمن منتخبا مصر وجزر القمر التأهل لنهائيات أمم أفريقيا 2022 بعد وصولهما للنقطة رقم 9، ويتنافس الفريقان على الصدارة غدا قبل ختام التصفيات.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مرانه الأخير اليوم الأحد على استاد بتروسبورت بدلا من استاد القاهرة، استعدادا لمباراة الغد أمام جزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويقام مران الفراعنة اليوم فى السادسة مساء، وهو نفس موعد مران منتخب جزر القمر لذا قرر الجهاز الفنى للفراعنة نقل المران إلى بتروسبورت.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.