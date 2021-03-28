شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يؤجل مواجهة الزمالك والقناة فى انطلاق الدور الثانى بنهائيات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر تأجيل مباراة الزمالك والقناة، التى كان محددا لها غدا الاثنين فى انطلاق الدور الثانى من نهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2020/2021 بسبب ظهور حالات كورونا فى نادى القناة. كما تم تأجيل لقاء هليوبوليس مع الاتحاد السكندرى فى نفس الجولة لظهور حالات كورونا أيضا فى صفوف هليوبوليس.

وتشهد انطلاقة الدور الثانى من نهائيات الدورى مواجهات قوية أخرى بخلاف المؤجلتين، بين كل من سموحة مع الأهلى وبتروجت مع طلائع الجيش والترسانة مع الطيران و سبورتنج مع الداخلية .

وكشف أيمن غزلان، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المديرالتنفيذى، عن إلزام الأندية باتباع كود الإجراءات الاحترازية المرسل من جانب وزارة الرياضة فى الموسم الجديد للحفاظ على سلامة اللاعبين والمدربين والإداريين، كما اشترط اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد على الأندية فى نشرة تعليمات الموسم الجديد إصابة 3 لاعبين أساسيين فى الفريق الواحد من أجل تأجيل لقاءات فى نهائيات الدورى.

كما شهدت نشرة تعليمات جائحة كورونا بضرورة تطبيق نظام التباعد الاجتماعى والعزل الفورى لأى اشتباه إصابة بفيروس كورونا.