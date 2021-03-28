خاص.. الأهلي يتقدم بشكوى لفيفا بسبب رمضان صبحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالأهلي أن النادي كلَّف المحامي السويسري مونتنيري ببدء تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحصول على حق رعاية رمضان صبحي في صفقة انتقاله من هدرسفيلد الإنجليزي إلى بيراميدز قبل بداية الموسم الحالي.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن لجنة التخطيط بالأهلي، برئاسة محسن صالح وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، قد أوصت في اجتماعها الأخير بضرورة تقديم شكوى للحصول على حق رعاية رمضان صبحي لاعب الفريق السابق.

وأضاف: "لجنة التخطيط اتخذت تلك الخطوة بعد دراسة الأمر من جميع جوانبه وخاصة الشق القانوني، وتمت الموافقة بالإجماع في اجتماع مجلس الإدارة الأخير بعدما تك عرض توصيات لجنة التخطيط".

وأتم المصدر قائلا: "تم تكليف المحامي السويسري للنادي مونتنيري بتقديم الشكوى والبدء في اتخاذ الإجراءات، وهو يعد شيئا طبيعيا ولا يخص أي ناد".

يُذكر أن رمضان صبحي كان يلعب للأهلي قبل الانتقال لهدرسفيلد الإنجليزي الذي أعاده معارًا إلى الفريق الأحمر، ثم رحل إلى بيراميدز مع انطلاق الموسم الجاري 2020/2021 بعد انتهاء فترة إعارته.