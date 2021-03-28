مران الأهلي.. عودة أيمن أشرف.. وموعد التحاق بواليا وديانج برحلة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المريخ السوداني، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت.

ويحل الأهلي ضيفا على المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في حضور الجهاز المعاون للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة المريخ.

وشهدت الجلسة الاطمئان أيضا على كافة الأمور الإدارية الخاصة لرحلة السودان.

وانتظم أيمن أشرف مدافع الفريق في مران اليوم وشارك في تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة التي تسببت في استبعاده من معسكر منتخب مصر.

وحدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وسيجري الفريق مسحة طبية غدا الاثنين استعدادا لرحلة السفر إلى الخرطوم.

من جانبه، قال سيد عبدالحفيظ إن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده بتصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.

وأضاف عبد الحفيظ أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، المتواجد حاليا مع منتخب بلاده، سينضم إلى تدريبات الأهلي بالقاهرة عقب انتهاء مشاركته بمعسكر مالي، على أن يرافق البعثة من القاهرة إلى السودان.