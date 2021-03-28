مران الأهلي.. عودة أيمن أشرف.. وموعد التحاق بواليا وديانج برحلة السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، استعدادا للمباراة المرتقبة أمام المريخ السوداني، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت.
ويحل الأهلي ضيفا على المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في حضور الجهاز المعاون للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة المريخ.
وشهدت الجلسة الاطمئان أيضا على كافة الأمور الإدارية الخاصة لرحلة السودان.
وانتظم أيمن أشرف مدافع الفريق في مران اليوم وشارك في تدريبات الكرة بعد تعافيه من الإصابة التي تسببت في استبعاده من معسكر منتخب مصر.
وحدد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني الأربعاء المقبل موعدا للسفر إلى السودان في تمام الساعة الرابعة عصرا.
وسيجري الفريق مسحة طبية غدا الاثنين استعدادا لرحلة السفر إلى الخرطوم.
من جانبه، قال سيد عبدالحفيظ إن الكونغولي والتر بواليا مهاجم الفريق سيلحق ببعثة الأهلي في السودان، بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده بتصفيات أمم إفريقيا الكاميرون 2021.
وأضاف عبد الحفيظ أن المالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، المتواجد حاليا مع منتخب بلاده، سينضم إلى تدريبات الأهلي بالقاهرة عقب انتهاء مشاركته بمعسكر مالي، على أن يرافق البعثة من القاهرة إلى السودان.