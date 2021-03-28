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الحضري يبدأ الحصول على رخصة التدريب "B"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، بدء اجراءات حصوله على الرخصة التدريبية "B" من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، غرد الحضري: "على بركة الله.. أبدأ اليوم الحصول على رخصة التدريب " B " من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تقام ببلدي الثاني دولة الإمارات وداخل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم".

وأتم: "3 أسابيع من العمل الشاق ... دعواتكم".

وكان الحضري قد حصل على الرخصة التدريبية C من الاتحاد الآسيوي.

ويحرص الحضري على الحصول على الرخص التدريبية اللازمة بعد الاعتزال، تمهيدا لدخوله مجال التدريب وتولي أحد الأندية أو المنتخبات الكبرى.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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