كريم حسن شحاتة يعلن موقف والده من تدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي النجوم، أن أحد المسؤولين عرض على والده حسن شحاتة تدريب نادي الزمالك، مشيرا إلى أن هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الإفريقي والدولي، أبلغه بتدريب منتخب مصر قبل إسناد المهمة لحسام البدري.

وقال شحاتة، في ضيافة برنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد" في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد: "حسن شحاتة ابتعد عن الصورة حزنا على الزمالك، وكان يرفض إجراء اللقاءات التلفزيونية للابتعاد عن الضغوط والحصول على الراحة".

وأضاف: "حسن شحاتة تلقى عرضا من ناد في السعودية قبل عدة أشهر، بجانب عرض آخر من مولودية الجزائر قبل عام عن طريق نادر السيد، لكنه رفض".

وأوضح: "حسن شحاتة لم يكن متحمسا لقبول العروض حيث وصل لمرحلة تشبع بعد تحقيق الكثير من البطولات، ما كان ينقصه فقط هو المشاركة في كأس العالم، حيث كان يأمل في تحقيق ذلك".

وكشف: "أحد المسؤولين في نادي الزمالك تواصل معي لعرض فرصة تدريب الفريق على حسن شحاتة، لكن كان من الصعب أن يدخل في صراع وتدريب يومي وضغوط، وعرضت عليه الأمر لكنه لم يكن متحمسا، يشعر أنه لن يتمكن من خدمة النادي في الفترة الحالية، فاستبعدنا الفكرة".

وأكد: "كان هناك عرض آخر لتوليه رئاسة اللجنة الفنية لقطاع كرة القدم في نادي الزمالك، لكنه يريد التواجد في الملعب كمدرب وليس النواحي الإدارية أو الفنية".

وأتم كريم حسن شحاتة تصريحاته قائلا: "هاني أبوريدة بصفته رئيس اتحاد كرة سابقا ومسؤولا كبيرا في الدولة أبلغ حسن شحاتة بتدريب منتخب مصر، لكن اختلف الوضع بعد ساعتين، أعرف مزيدا من التفاصيل لكني لن أتحدث عنها".