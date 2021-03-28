موسيماني يجتمع مع سيد عبدالحفيظ استعدادًا للمريخ السوداني

ياسر رشاد - القاهرة - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، في حضور الجهاز المعاون؛ للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لمباراة

المريخ السوداني.

شهدت الجلسة الاطمئنان أيضًا على الأمور الإدارية كافة الخاصة لرحلة السودان، المقرر لها عصر الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة المريخ.

أستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الأحد على ملعب التتش؛ استعدادًا لمواجهة المريخ، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق أمس السبت.

يخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.