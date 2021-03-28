الواعد ابو العلا يهزم الشباب والخبرة ويتوج بلقب الإسكندرية المفتوحة للجولف

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن لاعب منتخبنا الوطنى للناشئين للجولف ونادى سبورتنج الواعد محمد ابو العلا من التتويج بلقب بطولة الاسكندرية المفتوحة للجولف التى ينظمها نادى سبورتنج سنويا على ملاعبه بمشاركة افضل واقوى نجوم اللعبة .

ونجح محمد ابو العلا (مو) 15 عاما الذى يواصل بنجاح مسيرة والده احد اساطير الجولف المصرى والعربى عمرو ابو العلا وشقيقه الاكبر المحترف حاليا عيسى ابوالعلا الطامح فى التأهل الى طوكيو 2020 فى ان يهزم الشباب والخبرة معا فى البطولة .

وتفوق ابو العلا الصغير على الشباب من امثال الدوليان ممدوح الشيخ و فارس عبد العزيز وادهم حجازى واحمد مصيلحى وحسن

عز الدين وادم الشامى بينما اصحاب الخبرات كان فى مقدمتهم والده المخضرم عمروابو العلا وتيمور ابو الخير وشريف سلام وكوستا مرماراس وماهر وهيب وحسن اسماعيل .وخطف مو ابو العلا اللقب من فارس عبد العزيزالذى حل ثانيا وذلك بعدما سدد كل منهما نفس عدد الضربات فى اليومين 143 ضربة ليحتكما الى الحفر الاضافية وينجح ابو العلا الصغير فى الوصول الى منصة التتويج لاول مرة وافضل استعداد له قبل خوض منافسات بطولة الجمهورية المفتوحة للهواة المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل .وجاء فى الترتيب الثالث ادهم حجازى 147 ضربة ثم من الرابع الى العاشر على الترتيب كل من عمرو ابو العلا 149 ضربة وشريف سلام 151 ضربة وحسن عز الدين 151 ضربة واحمد مصيلحى 154 ضربة وكوستا مرماراس 155 ضربة وممدوح الشيخ 155 ضربة وادم الشامى 156 ضربة .اما منافسات النت باحتساب الهانديكاب مستوى اللعب فقد فاز بالمركز الاول خالد الصيرفى بينما فازت بمنافسات السيدات بنظام النقاط سمر قاسم بالمركز الاول وسجلت 71 نقطة وتبعتها ليلى بلبع الثانى وفيروز عمرو الثالث ثم الصاعدة تاليا سامح الرابع ودينا ابو العلا الخامس ونجلاء عطاالله السادس ونادين صبرى السابع فيما بمنافسات الرجال بنظام النقاط وجيه جبران بالمركز الاول وتلاه مدحت الحمامى ثانيا ثم فيليب ريدل ثالثا .