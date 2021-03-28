جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 28 مارس والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم "بوابة الوفد" جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد، 28/3/2020، إذ تقام مباريات عدة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية، وتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

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من أبرز مباريات اليوم الأحد، مواجهة فرنسا وكازاخستان ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، التي ستقام على ملعب أستانا أرينا.

مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا:

تنطلق مباراة تنزانيا ضد ليبيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر

عبر قناة beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة تونس وغينيا الإستوائية في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4.

تنطلق مباراة السودان وجنوب أفريقيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم:

عبر قناة beIN Sports HD 4.

تنطلق مباراة كازاخستان ضد فرنسا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر

عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تنطلق مباراة جورجيا وإسبانيا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر

عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تنطلق مباراة أرمينيا وأيسلندا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر

عبر قناة beIN Sports HD 7.

تنطلق مباراة الدانمارك ومولدوفا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر

عبر قناة beIN Sports HD 2.

تنطلق مباراة ألبانيا وإنجلترا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر

عبر قناة .beIN Sports 2 HD Premium

تنطلق مباراة كوسوفو والسويد في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 3.

تنطلق مباراة سويسرا وليتوانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 7.

تنطلق مباراة أوكرانيا وفنلندا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 4.

تنطلق مباراة رومانيا وألمانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

تنطلق مباراة بلغاريا وإيطاليا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

تنطلق مباراة النمسا وجزر فاروه في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1.

تنطلق مباراة بولندا وأندورا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 1 English.

تنطلق مباراة سان مارينو والمجر في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة

العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تكون منقولة بشكل مباشر عبر قناة beIN Sports HD 2.