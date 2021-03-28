رضا شحاتة ينتقد أداء موسيماني ويكشف أزمة بواليا في الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رضا شحاتة، المدير الفني لفريق الجونة، ولاعب الأهلي السابق، أداء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مؤكدًا أنه لو كان يدير الأحمر لقدم كرة قدم أفضل بكثير من موسيماني.

قال رضا شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لو كنت مديرًا فنيًا للأهلي في الوقت الحالي لقدمت أداءً أفضل

من موسيماني، فالأهلي يمتلك أكثر من لاعب في كل مركز، وتراجع مستوى الفريق يُسأل عنه المدير الفني أولًا".

وواصل مدرب الجونة: "والتر بواليا مهاجم من العيار الثقيل، ويمتلك إمكانات هائلة، لكن الضغوطات تؤثر سلبيًا على أي شخص، كما أن التواجد في الأهلي له ضغط آخر

لا يتحمله إلا لاعب كبير".

وأضاف شحاتة: "أزمة بواليا هي بدايته مع الأهلي، كان يجب أن يشارك بشكل تدريجي مع الفريق، وهذا كان سيصنع الفارق معه، ولكن فجأة شارك لمدة 90 دقيقة ومطالب أن يحرز هدفًا أو هدفين".

واختتم: "إذا أتيح لي اختيار ثنائي من الأهلي على سبيل الإعارة، سأختار أكرم توفيق، لأنه يتطور بشكل جيد، وأحب هذه النوعية من اللاعبين، وأحمد رمضان بيكهام، هذا الثنائي أكثر من يساعدني في طريقة لعبي".