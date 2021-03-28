عمر كمال يسجل رقمًا جديدًا في بطولة الجمهورية للرماية

ياسر رشاد - القاهرة - سجل عمر كمال، لاعب فريق المؤسسة الرياضية للرماية، رقما جديدا في سجلات بطولات الجمهورية للناشئين تحت 21 سنة، بمنافسات 10 متر مسدس ضغط هواء.

وحصد كمال المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 18 وحتى 26 مارس الجاري، على ميادين نادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتلقى عمر كمال إشادة واسعة من مدربه حسام الكردي، الذي أكد ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب الواعد، مشيرًا إلى أنه يحمل آمالا كبيرة للرماية المصرية خصوصا أنه أحد عناصر المنتخب الوطني ويشارك باستمرار في البطولات الدولية ويكتسب خبرات كبيرة منذ صغر سنه.

وأعرب كمال في تصريحات خاصة

للوفد، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به في البطولة، مشيرًا إلى أنه نجح في تحقيق 570 نقطة من أصل 600 في منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء، وهو رقم مصري جديد على مستوى الناشئين.

وأوضح كمال، أنه يتمنى أن يسير على نفس المستوى في البطولات المحلية والدولية من أجل تحقيق حلمه الأكبر بالوصول إلى أقرب دورة أولمبية والفوز بميدالية مصرية في الرماية.