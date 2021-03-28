شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يرفض المعسكرات الطويلة في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال لاعبيه راحة سلبية اليوم الأحد، عقب مواجهة أسوان الودية التي جرت السبت، على ملعب النادي الإسماعيلي.

وخسر الإسماعيلي ودياً من أسوان ضمن المباريات الودية التي خاضها خلال فترة توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

و يستأنف الفريق تدريباته اعتبارا من الاثنين المقبل، قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا السبت القادم باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ورفض إيهاب جلال المدير الفني للفريق فكرة الدخول في معسكر مغلق طويل قبل مواجهة سيراميكا لتفادي تسرب الملل للاعبين واكتفي بالمبيت ليلة المباراة بأحد فنادق الإسماعيلية استعداداً للمواجهة.