شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد لتطوير النادي المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، إن مجلس إدارة ناديه في انتظار الجلسة الرباعية التي ستجمع بين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومسؤولو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسمير حلبية رئيس النادي المصري بشأن تطوير وبناء ملعب النادي المصري.

وأضاف هاشم، أن مجلس إدارة ناديه على تواصل دائم مع الأطراف الأربعة من أجل الترتيب لتلك الجلسة التي سيتم خلالها الاتفاق على كافة الأمور الخاصة باستاد النادي المصري.

وشدد هاشم، على أن ستاد النادي المصري بعد تطويره سيكون من أفضل الاستادات في مصر وسيكون قادر على استضافة كافة المباراة الدولية سواء للنادي المصري أو المنتخبات المصرية.