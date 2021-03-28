شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يطالب «عبدالواحد» بالتجديد لمدة موسمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد المهندس سمير حلبية رئيس النادي المصري جلسة مع عمر كمال عبدالواحد، لاعب الفريق الكروي الأول وطالبه بتجديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين.

وينتهي عقد كمال عبدالواحد مع المصري بنهاية العام المقبل ويحق له التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوصل المصري لاتفاق مع أحمد جمعة مهاجم الفريق بتمديد عقده حتى نهاية موسم 2024.

ويرغب مجلس إدارة النادي المصري في حسم جميع الملفات الخاصة بتمديد عقود اللاعبين الذي تنتهي عقودهم في الموسم المقبل لتفادي دخول أي اطراف أخرى في التفاوض معهم.

ومنح على ماهر المدير الفني للفرق لاعبيه راحة سلبية «الأحد» على أن يدخلوا معسكر مغلق «الاثنين» في برج العرب استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في الدوري.