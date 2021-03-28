شكرا لقرائتكم خبر عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجزر القمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب مصر الأول نظيره جزر القمر، مساء غدٍ الاثنين، بملعب القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب مصر رفقة جزر القمر إلى أمم أفريقيا بعد رفع كل منهما رصيده إلى النقطة التاسعة.

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت المباراة التي أقيمت في جزر القمر بالجولة الثانية من التصفيات قد حسمها التعادل السلبي بدون أهداف.

وتنقل قناة بين سبورتس المباراة عبر شاشتها في الموعد سالف الذكر، كما تنقلها قناة مكسبي المفتوحة على النايل سات أحداثها.

تردد قناة مكسبي هو 11411 أفقي، ومعدل الترميز 27500 3/4، على القمر الصناعي «نايل سات».

وكان المنتخب المصري قد حقق التعادل الايجابي بنتيجة 1-1 في مباراته الماضية بالتصفيات أمام نظيره الكيني في نيروبي، في حين حسم التعادل أيضاً لقاء جزر القمر على ملعبه أمام منتخب توجو.