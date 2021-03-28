شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يعلن خوضه تجربة جديدة في الإمارات: «على بركة الله» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عصام الحضري الحارس الأسطوري لمنتخب مصر، عن خوضه تحد جديد في مجال كرة القدم بعدما أعلن اعتزاله اللعب خلال الفترة الماضية.

وبدأ الحضري الدراسة في دورة تدريبية بغرض الحصول رخصة التدريب «B» من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب عصام الحضري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «على بركة الله.. أبدأ اليوم الحصول على رخصة التدريب (B) من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تقام ببلدي الثاني دولة الإمارات وداخل الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.. 3 أسابيع من العمل الشاق.. دعواتكم».

وكان عصام الحضري، قد تراجع عن التعاقد مع إدارة نادي النجم الساحلي لتدريب حراس المرمى بالفريق، بسبب مرض والدته.

وقال «الحضري» في تصريحات تلفزيونية: «مرض والدتي اضطرني لعدم إتمام التعاقد مع إدارة النجم الساحلي، خصوصًا بعد تعرضها لأزمة صحية، ومن الصعب الابتعاد عنها حاليًا، لذلك رفضت فكرة إتمام التعاقد والسفر إلى تونس».