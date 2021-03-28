شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عراقيل تقف أمام تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تفجرت أزمة عقد التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك مجدداً بعد رفض اللاعب التوقيع على العقود الجديدة بتمديد تعاقده لموسمين وفقا للاتفاق الذي ابرمه معه مسؤولو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي برئاسة المستشار عماد عبدالعزيز.

واضطرت اللجنة امام رفض فرجاني ساسي التوقيع على العقود الجديدة لإعلانها تأجيل ملف تجديد اللاعبين إلى مابعد انتهاء مباريات دوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الافريقي.

ويأتي الخلاف بين مسؤولي الزمالك وفرجاني ساسي ووكيله على ثلاث محاور أساسية تقف عائق في إتمام تمديد التعاقد.

«الخلاف على مدة التعاقد»

بالرغم من اتفاق مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك مع فرجاني ساسي على تمديد تعاقده لمدة موسمين مقبلين ينتهيان بنهاية موسم 2024 إلا ان وكيله تمسك بضرورة ان يكون العقد الجديد لثلاث مواسم وليس لموسمين حتي يعطي الامر مزيد من الاستقرار المعنوي والمادي لفرجاني ساسي وان التمديد لموسمين سيجعله اقل استقراراً خلال الفترة المقبلة.

«العرض الخليجي المغري»

ويأتي ثاني العراقيل التي تقف امام تمديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك العرض المالي المغري والذي تلقاه من احد الأندية الخليجية الذي يتكتم فرجاني ساسي ووكيله عليه خصوصاً وان فرجاني ساسي من العناصر المتميزة فنياً وبدنيا سواء في الزمالك أو المنتخب التونسي وسبق له وتلقي عرضاً من نادي الدحيل القطري قبل بطولة كأس العالم للأندية إلا انه لم يتم تفعيله في وقتها.

«نسبة الضرائب في العقد الجديد»

ويأتي ثالث العراقيل التي تقف امام تجديد تعاقد فرجاني ساسي مع الزمالك هي رغبته في ان يكون عقده الجديد خالص من نسبة الضرائب وهو ماترفضه اللجنة المالية حيث ترغب في ان يكون بنود العقد واضحة وصريحة وغير مخالفة لأي أمور قد تضعها تحت المسائلة خصوصاً وان اللجنة تدير الزمالك بصفة مؤقتة.

وينتظر ان تشهد الساعات القليلة المقبلة شد وجذب بين فرجاني ساسي ومسؤولي الزمالك من اجل التوصل لإتفاق نهائي أو الإعلان الرسمي عن فشل التفاوض ورحيل ساسي عن القلعة البيضاء.