شكرا لقرائتكم خبر عن كريم حسن شحاتة : أبوريدة أبلغ والدي بعودته لتدريب منتخب مصر ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي كريم حسن شحاتة، أن المهندس أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أبلغ والده، حسن شحاتة، بالعودة لتدريب منتخب مصر الأول.

وأضاف شحاتة خلال تصريحات متلفزة:«أبوريدة قام بالاتصال بوالدي وأبلغه بتولي تدريب منتخب مصر خلفاً للمكسيكي خافيير أجيري في سبتمبر من العام قبل الماضي، ولكن بعد ساعة واحدة فقط فوجئنا بالاعلان عن تولي حسام البدري المهمة».

وأكمل:«والدي حزين على مستوى منتخب مصر في المباريات الأخيرة».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن مولودية الجزائر تقدم بعرض لحسن شحاتة من أجل تدريبه قبل شهور ماضية، كذلك عرض اّخر سعودي ولكنه رفض«.

وكان شحاتة قد حقق ثلاثية تاريخية مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا وكان قاب قوسين أو أدنى من بلوغ نهائيات كأس العالم 2010 مع الفراعنة.