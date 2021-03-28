شكرا لقرائتكم خبر عن موقع بريطاني: شعار النادي الأهلي في المركز الخامس عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية بريطانية أن شعار النادي الاهلي المصري، ضمن أفضل 5 شعارات على مستوى أندية العالم.

وأكد موقع «four four two» أن شعار الاهلي يحتل المركز الخامس عالمياً، ويتفوق على عدة أندية كبرى في أوروبا.

وحسب الموقع البريطاني احتل نادي ميونخ 1860 الألماني المركز الأول من حيث أفضل شعار لنادي على مستوى العالم، ثم حل أبردين الاسكتلندي ثانياً والميلان الايطالي ثالثاً وأياكس الهولندري رابعاً، ثم الاهلي في المركز الخامس.

كما اختار الموقع البريطاني الشعار القديم لنادي بيراميدز في المركز الـ 77 عالمياً، وشعار الزمالك في المرتبة الـ 99.

ويستعد الاهلي لخوض مباراته أمام المريخ السوداني، المقرر لها السبت المقبل، بالجولة قبل الأخيرة من عمر مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا.