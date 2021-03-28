شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت يحث لاعبي منتخب إنجلترا على ترك وسائل التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، إنه يتعين على لاعبيه التفكير في الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي مثلما فعل لاعب منتخب فرنسا السابق تييري هنري، تجنبا للتعرض للإساءة عبر هذه المواقع.

وأغلق هنري حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، في الأسبوع الماضي، احتجاجا على الإساءات العنصرية التي تأتي عبر هذه المواقع، وعلى عدم قيام المسؤولين عن هذه المواقع بمحاسبة مرتكبي الإساءات.

وقال ساوثجيت إنه يؤيد قرار هنري، لكنه في نفس الوقت لن يمنع لاعبيه من استخدام هذه المواقع خلال بطولة أوروبا المقبلة في يونيو 2021.

وقال مدرب إنجلترا: «أعتقد أنه يتعين على جميع اللاعبين وعلى جميع لاعبي المستوى الأول المعرضين لمثل هذه الإساءات التفكير في هذا الأمر‭ ‬(ترك وسائل التواصل)».

وأضاف ساوثجيت أن كل من يتعرض لمثل هذه الإساءات عليه إعادة النظر في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سلطات كرة القدم الإنجليزية، الشهر الماضي، إن فيسبوك وتويتر وإنستجرام أصبحت «ملاذا للإساءة» وحثت شركات التواصل الاجتماعي على معالجة المشكلة في أعقاب رسائل عنصرية استهدفت عددا من اللاعبين.