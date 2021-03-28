مواعيد مباريات اليوم.. مواجهات مثيرة فى تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم وتصفيات أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد عدة مباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجارى،في تصفيات كأس الأمم الإفريقية زكأس العالم على رأسها مباراتي إسبانيا وجورجيا وإنجلترا وألبانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ولقاء تونس ضد غينيا الإستوائية في تصفيات أمم أفريقيا 2021.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال والقنوات الناقلة



كازاخستان X فرنسا – 3 عصراً - beIN Sports 1 HD Premium

جورجيا X إسبانيا – 6 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

أرمينيا X أيسلندا – 6 مساءً - beIN Sports HD 2 English

الدنمارك X مولدوفا – 6 مساءً - beIN Sports HD 2

ألبانيا X إنجلترا – 6 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

كوسوفو X السويد – 8.45 مساءً - beIN Sports HD 3

سويسرا X ليتوانيا – 8.45 مساءً - beIN Sports HD 7

أوكرانيا X فنلندا – 8.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

رومانيا X ألمانيا - 8.45 مساءً - beIN Sports 1 HD Premium

مقدونيا الشمالية X ليشتنشتاين – 8.45 مساءً - beIN Sports HD 4

بلغاريا X إيطاليا – 8.45 مساءً - beIN Sports 2 HD Premium

النمسا X جزر فاروه – 8.45 مساءً - beIN Sports HD 1

بولندا X أندورا – 8.45 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1

سان مارينو X المجر – 9.45 مساءً - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

ناميبيا X غينيا – 3 عصراً

تنزانيا X ليبيا – 3 عصراً - beIN Sports HD 2

تونس X غينيا الإستوائية – 3 عصراً - beIN Sports HD 4

السودان X جنوب أفريقيا – 6 مساءً - beIN Sports HD 4

غانا X ساوتومي و برينسيب – 6 مساءً