كارتيرون يستقر على أبو جبل وعبد الشافى فى تشكيلة الزمالك أمام المولودية

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القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بنسبة كبيرة على بعض ملامح التشكيل الأساسى الذى سيخوض به مواجهة مولودية الجزائر المقرر لها يوم السبت المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

ومن المراكز التى استقر عليها كارتيرون فى تشكيلة الزمالك أمام المولودية، مركزى حراسة المرمى والظهير الأيسر، حيث من المنتظر أن يعود محمد أبو جبل حارس الزمالك، لحراسة عرين الفريق فى مواجهة مولودية الجزائر يوم السبت المقبل، كما سيظهر محمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر.

واقتراب عودة أبو جبل للتشكيل الأساسى جاءت فى ظل غياب محمود عبد الرحيم جنش المنضم لمعسكر منتخب مصر فى الوقت الحالى، حيث أكد كارتيرون للاعبين إن الأولاوية فى المشاركة للعناصر المتاحة أمامه، والتى قام بمتابعتها عن قرب فى التدريبات، الأمر الذى رجح كافة أبو جبل أمام جنش.

أبو جبل كان ابتعد عن المشاركة أساسيًا مع الزمالك منذ المباريات الأخيرة التى خاضها الفريق الأبيض تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، بسبب وقوعه فى العديد من الأخطاء التى كادت أن تكلف الفريق الكثير، إلا إن كارتيرون فضل الاعتماد على محمد أبو جبل بعد متابعته عن قرب فى تدريبات الفريق تحت قيادة البرازيلى أرتور أوليفيرا.

كما أصبح محمد عبد الشافى المرشح الأول لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك فى مواجهة مولودية الجزائر، بعدما ظهر اللاعب بمستوى مميز فى التدريبات الجماعية بالفترة الأخيرة، ونجح فى كسب ثقة المدير الفنى رغم ابتعاده عن المشاركة منذ فترة طويلة حيث تعرض اللاعب للإصابة بكسر في الترقوة، وكان يقود الزمالك وقتها المدير الفني الحالي باتريس كارتيرون، حيث جاءت عودته أيضا للمباريات مع نفس المدرب.