شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار بين محمد صلاح وتريزيجية بمران الفراعنة قبل لقاء جزر القمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، صوراً عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال مشاركته في تدريبات الفراعنة استعداداً لمباراة جزر القمر المقرر إقامتها غداً في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2022 بالكاميرون، حيث ضمن المنتخب الوطني التأهل رسمياً إلى البطولة بعد تعادله في المباراة الماضية مع كينيا بهدف لمثله.

وظهر محمد صلاح في الصور يداعب محمود حسن تريزيجية نجم أستون فيلا الإنجليزي ومنتخب مصر، وذلك على هامش المران.



صلاح وتريزيجية



محمد صلاح

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، مرانه الأخير اليوم الأحد على ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة، استعدادا لمباراة الغد أمام جزر القمر فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

ويقام مران الفراعنة اليوم فى السادسة مساء، وهو نفس موعد مران منتخب جزر القمر لذا قرر الجهاز الفنى للفراعنة نقل المران إلى بتروسبورت.

وعادت إلى القاهرة بعثة المنتخب الوطنى فجر الجمعة الماضى على متن الطائرة الخاصة قادمة من العاصمة الكينية نيروبى بعد تأهل المنتخب رسمياً إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالتعادل مع كينيا 1-1.

ويحصل كل لاعب بالمنتخب الوطنى على مكافأة 200 ألف جنيه، بعد التأهل رسميا لأمم افريقيا 2022 على خلفية التعادل الإيجابى مع كينيا بالعاصمة نيروبى 1-1 فى الجولة الخامسة من التصفيات.

وتنص لائحة المنتخب على حصول كل لاعب على إجمالى المكافآت التى حصل عليها اللاعبون عقب كل مباراة فى حالة التأهل لأمم افريقيا فى نهاية المشوار، ليحصل كل لاعب على 200 ألف جنيه.

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 9 نقاط متساويا مع جزر القمر، بينما رفع منتخب كينيا رصيده إلى 4 نقاط، ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة بالتصفيات أمام جزر القمر يوم الاثنين المقبل ستكون على صدارة المجموعة بعد ضمان المنتخبين التأهل رسميا.