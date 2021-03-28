شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمالك لحسم صفقة نجم الترجي بشرط الـ2 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم صفقة الليبي حمدو الهوني لاعب نادي الترجي التونسي بعدما نال اللاعب إعجاب وإشادة الحهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني.

ويُعد حمدي الهوني أحد أبرز اللاعبين المؤثرين في الترجي خلال الفترة الماضية لذا بدأ الأهلي يفكر بجدية في حسم الصفقة لصالحه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأجرى مسئولو الأهلي اتصالات مع وكيل أعمال اللاعب للاستفسار عن عقد نجم الترجي التونسي ووجدوا أن العقد مُستمر لمدة 3 مواسم مقبلة كما أن عقده يتضمن شرطاً جزائياً قيمته 2 ميلون يورو.

ويرغب الأهلي في حسم صفقة النجم الليبي بناءً على طلب موسيماني الذي تابع اللاعب في أكثر من مباراة الفترة الماضية بدوري أبطال أفريقيا.