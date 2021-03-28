شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب فرق دورى سيدات السلة ..سبورتنج يتصدر والأهلى فى الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات الدور الأول من بطولة دورى سوبر كرة السلة سيدات ، بتصدر فريق كرة سلة سبورتنج، في المركز الأول، محققا العلامة الكاملة، بالفوز في كل المواجهات التي خاضها ليحصد 28 نقطة بعد أن خاض 14 مباراة .

وحل في المركز الثانى فريق سلة الأهلى برصيد 24 نقطة ، بالفوز في 10 مباريات ، و الخسارة في 4 لقاءات.

وفى المركز الثالث جاء هليوبوليس برصيد 22 نقطة، فاز في 8 وخسر في 6 ، اما الجزيرة فجاء في المركز الرابع 21 نقطة فاز في 7 وخسر في مثلها، وفى المركز الخامس جاء مصر للتأمين بـ 20 نقطة بالفوز في 6 ، والخسارة في 8 ، اما سموحة فاحتل المركز السادس بـ 19 نقطة فقط، والشمس بنفس الرصيد سابعا، اما الصيد فجمع 15 نقطة ليقع في قاع الجدول.

وفيما يخص المراكز من التاسع الى السادس عشر فجاءت على الترتيب ، الزهور ، الغابة ، جزيرة الورد ، سلة الزمالك ، مدينة نصر، الأولمبى ، البنك الأهلى، الترام .



ترتيب دورى السلة