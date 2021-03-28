شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة العالم للسلاح بمصر بدون حفل افتتاح بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، عن عدم وجود حفل افتتاح لبطولة العالم للشباب والناشئين التى ستستضيفها مصر خلال الفترة من 3 وحتى 11 أبريل المقبل كإجراء احترازى للحماية من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كثير من بطولات الناشئين لم تشهد حفل افتتاح للمنافسات.

وقال الحسينى، إن البطولة ستشهد تطبيق إجراءات احترازية صارمة من أجل الحفاظ على جميع المشاركين على غرار بطولة العالم لليد التى أقيمت يناير الماضى و حققت نجاح مبهر.

وتضم قائمة الدول المشاركة كلا من: "الجزائر و أنجولا و الأرجنتين و أرمينيا و النمسا و أذربيجان و بيلاروسيا و بوليفيا وبلغاريا و البرازيل و كندا و كاب فيردى و تشيلى و كولومبيا و كوستاريكا و كوت ديفوار و كرواتيا و الدنمارك و إيستونيادو فنلندا و جمهورية التشيك و فرنسا و إسبانيا و جورجيا و غانا و اليونان و الصين و إيران و العراق و ايسلندا و ايرلندا و إسرائيل و جاميكا و الأردن و كازاخستان و ليبيا و لبنان و ليتوانيا و لوكسمبرج وكاراجيسزتان و كوريا و الكويت و لاتفيا و مولدوفا و المكسيك و ناميبيا و نيجيريا و و جزيرة ايسلندا و مقدونيا و نيكواجو و هولندا و عمان و بنما و براجواى و بيرو و الفلبين و بولندا و البرتغال و بورتريكو و قطر و. ورومانيا و روسيا و أفريقيا الوسطى و صربيا و سلوفينيا و سلوفاكيا و السنغال و السويد وسويسرا و تونس و تركيا و الإمارات و أوكرانيا و أمريكا و أوزباكستان و فينزويلا و توجو بالإضافة إلى مصر .

وقال الحسينى، إنه تم إبلاغ فنادق الفقاعة الطبية ببدء العزل لكل المشاركين فى البطولة بدءا من يوم 31 مارس الجارى لحماية المتواجدين من فيروس كورونا على غرار بطولة العالم لكرة اليد.

وأكد الحسينى، مشاركة مصر فى بطولة العالم للشباب والناشئين بـ42 لاعبا ولاعبة باستاد القاهرة.

وأضاف الحسينى، أن 42 لاعبا هو الحد الأقصى لكل دولة من الدول المشاركة فى المنافسة، مؤكدا مواصلة تنسيق رحلة سياحية للوفود المشاركة بالبطولة، بالتعاون مع وزارة السياحة، حيث إن هذه الرحلة سيتم وضع إجراءات احترازية مخصصة لها خاصة أن بطولة العالم للسلاح تقام بنظام الفقاعة الطبية لحماية المشاركين من فيروس كورونا.