شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود للتدريبات.. وموسيماني يحدد برنامج الفريق حتى رحلة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق النادي الأهلي، تدريباته منذ قليل في إطار استعدادات الفريق لمباراة المريخ السوداني ببطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد الراحة اتى حصل عليها لمدة 24 ساعة أمس.

ويسافر الأهلي يوم 31 مارس الجاري إلى السودان لمواجهة المريخ يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الفريق الأول بالأهلي مبارة ودية الخميس الماضى، مع فريق الشباب بالنادي انتهت بفوز الفريق الأول بأربعة أهداف لهدف.

ويخوض الأهلي التدريبات الحالية بدون لاعبيه الدوليين المتواجدين مع المنتخبين الأول والأولمبي بجانب تواجد بواليا وديانج مع منتخبي الكونغو ومالي بسبب الأجندة الدولية.

كما يتواحد على معلول في تونس حيث يخضع هناك لبرنامج تأهيلي للتعافي من إصابة العضلة الخفية التى تعرض له منذ فترة.

ويخوض فريق الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش في العاشرة صباحاً حتى موعد السفر للسودان ، ويتنرأس البعثة هناك خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.