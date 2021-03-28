شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم السكة الحديد ويتوج بطلا للكأس للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم "28 مارس" عام "1924" توج الأهلى بلقب كأس مصر "كأس التفوق آنذاك" لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على السكة الحديد فى نهائى النسخة الثالثة للبطولة، فى المباراة المعادة بعدما تعادل الفريقان سلبيا فى المباراة الأولى التى أقيمت قبلها بأسبوعين، لم يكتف الأهلى بهدف واحد بل سجل أربعة أهداف فى فريق السكة الحديد القوى بقيادة أبو الكرة المصرية حسين حجازى.

سجل أهداف الأهلى محمود مختار التتش "هدفين"، وأحمد مختار، وخليل حسنى بينما سجل هدف السكة الوحيد حسين حجازى، لم تكتمل المباراة، بسبب أن جمهور السكة قد دخل الملعب قبل نهاية المباراة بعشر دقائق اعتراضا على هزيمة فريق حجازى.

مثل الأهلى : أحمد عسكر، أحمد سالم، محمد السيد، أحمد سليمان هيدنبراج، محمد على رسمى، رياض شوقى، جميل الزبير، أحمد مختار، محمود مختار التتش، خليل حسنى، عبد اللطيف الحسينى .

مثل السكة: محمود مرعى، محمد شميس، فؤاد الجميل، عبد السلام حمدى، على الحسنى، رزق الله حنين، جميل عثمان، السيد أباظة، حسين حجازى، على رياض، موسى سرى.

يرجع تاريخ إنطلاق بطولة كأس مصر للمرة الأولى إلى موسم 1921 / 1922،ولم تلعب فى الفترات من عام 1968 إلى 1971 بسبب حرب 1967 وحرب الاستنزاف.

وتوقفت فى موسم 1973-1974 بسبب حرب أكتوبر، وفى مواسم 1979-1980، و 1981-1982،و1986-1987،و 1993- 1994، و2012-2011 لأسباب مختلفة.

وتوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، 37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى، بجانب التتويج بدورى الأبطال الافريقى تسع مرات أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2013 و2020.

كما نجح الأهلى فى الفوز بكاس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993.

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 6 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الاحمر بـ21 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً هذا الموسم 2019 -2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.