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شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان مشروع ميدالية جديدة لمصر فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - للمرة الثانية على التوالي تأهلت البطلة المصرية فريدة عثمان، لاعبة السباحة إلى دورة الألعاب الأولمبية، والمقرر إقامتها في طوكيو العام الجاري، وأصبحت البطلة المصرية مشروع ميدالية جديدة للفراعنة في الأولمبياد، في ظل تفوقها الملحوظ باللعبة خلال الفترة الأخيرة.
وأعربت فريدة عثمان عن سعادتها بعد تأهلها رسمياً لأولمبياد طوكيو المرتقبة، وذلك عقب فوزها بالميدالية الذهبية فى سباق 100 متر فراشة، بزمن 57.84 خلال فعاليات بطولة ISCA الدولية للسباحة فى الولايات المتحدة الأمريكية.
وكتبت فريدة عثمان عبر حسابها الشخصي على تويتر: الحمد لله الصعود لدورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة على التوالى .. شكرا لدعمكم وتشجيعكم ليا.
فريدة عثمان
بدأت فريدة السباحة فى الرابعة من العمر، وتوقفت فترة كبيرة لتعود من جديد وهى فى عامها الـ11، وحققت المركز الخامس، وهى فى عامها الـ12 عقب مشاركتها فى دورة الألعاب الأفريقية 200، كما حصدت ذهبية 50 متر فراشة عام 2010، عقب مشاركتها فى البطولة الأفريقية فى الدار البيضاء بالمغرب.
تمكنت فريدة، نتيجة إنجازاتها الرياضية عالميا وإقليميا، أن تنال منحة للدراسة فى جامعة كاليفورنيا بيركلي، المعروفة بتفوق السباحة بها، ودرست التسويق والدعاية فى الجامعة إلى جانب المشاركة فى فريق السباحة، وتمكنت من أن تكون قائدة الفريق.
واصلت فريدة عثمان لاعبة منتخب السباحة، إنجازاتها وألقابها والتكريمات التي تنالها من كل صوب وحدب، حيث نالت جائزة بن راشد ال مكتوم للإبداع الرياضى، وذلك بعد تتويجها ببرونزية بطولة العالم كأول مصرية تتوج على منصات عالمية، بالإضافة إلى إطلاق اسمها على مجمع حمامات السباحة الجديد بمركز شباب الجزيرة.
وفى محنة كورونا تبرعت الفراشة الذهبية بمبلغ مالى لصندوق تحيا مصر تقديرا للظروف الصعبة التى تمر بها البلاد للوقوف بجانب المواطنين للوقاية من فيروس كورونا المستجد
وتم تكريم اللاعبة من جانب وزير الشباب والرياضة ضمن 13 شخصية رياضية متميزة خلال احتفالية تكريم سفراء الأخلاق الرياضية، التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بجانب محمد صلاح، و نور الشربينى بطلة الاسكواش.
تم اختيارفريدة عثمان ضمن أفضل 30 شخصية مؤثرة في الشرق الأسط تحت 30 عاما، كما ان فريدة عثمان تعد ضمن 5 نساء بالقارة الإفريقية تحقق ميدالية في منافسات السباحة.