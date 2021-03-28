شكرا لقرائتكم خبر عن فريدة عثمان مشروع ميدالية جديدة لمصر فى أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للمرة الثانية على التوالي تأهلت البطلة المصرية فريدة عثمان، لاعبة السباحة إلى دورة الألعاب الأولمبية، والمقرر إقامتها في طوكيو العام الجاري، وأصبحت البطلة المصرية مشروع ميدالية جديدة للفراعنة في الأولمبياد، في ظل تفوقها الملحوظ باللعبة خلال الفترة الأخيرة.

وأعربت فريدة عثمان عن سعادتها بعد تأهلها رسمياً لأولمبياد طوكيو المرتقبة، وذلك عقب فوزها بالميدالية الذهبية فى سباق 100 متر فراشة، بزمن 57.84 خلال فعاليات بطولة ISCA الدولية للسباحة فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت فريدة عثمان عبر حسابها الشخصي على تويتر: الحمد لله الصعود لدورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة على التوالى .. شكرا لدعمكم وتشجيعكم ليا.



فريدة عثمان

بدأت فريدة السباحة فى الرابعة من العمر، وتوقفت فترة كبيرة لتعود من جديد وهى فى عامها الـ11، وحققت المركز الخامس، وهى فى عامها الـ12 عقب مشاركتها فى دورة الألعاب الأفريقية 200، كما حصدت ذهبية 50 متر فراشة عام 2010، عقب مشاركتها فى البطولة الأفريقية فى الدار البيضاء بالمغرب.